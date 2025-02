Макрон е провел разговори с Тръмп и Зеленски

Френският президент Еманюел Макрон е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски след извънредната среща в Париж на европейските лидери.

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa . We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…

По време на разговорите те настояха за участието си в преговорите за прекратяване на войната, въпреки ясното послание на Вашингтон и Москва.

След разговорите генералният секретар на НАТО Марк Рюте сподели впечатления, че Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Украйна.

Ready and willing. That’s my take from today’s meeting in Paris. Europe is ready and willing to step up. To lead in providing security guarantees for Ukraine. Ready and willing to invest a lot more in our security. The details will need to be decided but the commitment is clear. pic.twitter.com/Y4ClrX94Qe