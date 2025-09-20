Маскирани откраднаха стока за над 200 000 лева в София

Разбиват и вратата на офиса, където стоят всички телефони за продажба

За минути маскирани мъже разбиха магазин за техника и откраднаха стока за над 200 000 лева, съобщава бТВ. Ситуацията е запечатана от охранителни камери.

Минути преди полунощ - Светлозар получава известие на телефона си, че в магазина му е засечено движение. Веднага преглежда записите от шестте камери.

Разбиват и вратата на офиса, където стоят всички телефони за продажба. На записите се вижда как трима мъже пълнят чували с техниката от магазина. Три минути по-късно си тръгват, а отпред ги чака друг мъж.

„Беше спрял съвсем спокойно, с вдигнати отворени врати, с вдигнат багажник. Оказа се, че бил с чужди номера, не с неговите. Имаше и джип, който им отцепваше района. Щетите са между 200 и 300 хиляди лева“, казва Светлозар.

От СДВР обясниха за бТВ, че е образувано досъдебно производство и извършителите се издирват.