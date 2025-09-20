26 тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие

Общо 26 тежки пътнотранспортни произшествия с 29 ранени са станали в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 37 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен. 

От началото на годината 308 души са загубили живота си на пътя. При сравнение с данните за загиналите през 2024 година - 321 през същия период на годината, се отчитат с 13 по-малко загинали през 2025 година, анализират от МВР. 

Ранените от началото на годината са 6155. 

