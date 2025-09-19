Жестоко убийство на мъж в столичния кв. "Борово"

Брутално убийство е извършено в София в четвъртък, 18 септември.

Сигналът за тежкото престъпление, станало в столичния квартал "Борово", е вдигнал на крак полицията.

Криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о Районно управление са задържани двама мъже, които са били познати на жертвата. По първоначална информация, до фаталния край се е стигнало след битов конфликт.

Според източници на информационна агенция "Блиц", по време на скандала е последвала жестока саморазправа между мъжете. В окото на жертвата е бил забит остър предмет с огромна сила. Ударът е бил толкова брутален, че е изкарал очната ябълка от орбитата и е пронизал мозъка, което е довело до смъртта му.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

Очаква се на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения.