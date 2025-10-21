"Моля те, помогни ми": Последните думи на Мартин, който загина при тежката катастрофа край Златица

„Тъкмо започнаха да режат колата и се спуснах да помагам. Той ме видя и протегна ръка към мен. Каза ми: "Моля те, помогни ми“, разказа по bTV Марин Маринов — приятел на 23-годишния Мартин Димитров, който загина след тежката катастрофа с три автомобила на пътя между Челопеч и Златица.

Близките на момчето твърдят, че преди удара е имало гонка и една от колите се е движила с над 260 км/ч в насрещното. Полицията и прокуратурата засега не потвърждават тази версия, но е започнало досъдебно производство, което трябва да изясни причините за инцидента.

Катастрофата стана в петък, малко след 1 часа през нощта.

„Вдигнаха телефона и казаха, че е станал инцидент и положението не е никак розово, да отиде някой близък“, разказа сестрата на Мартин – Иванела.

Младият мъж се е прибирал, след като е тръгнал да вземе свой колега от работа. Ударът е бил толкова силен, че части от автомобила са били разпръснати на десетки метри.

От полицията потвърдиха, че в катастрофата са участвали три автомобила. Двама от водачите са откарани в болница, сред тях и Мартин, който по-късно е починал.

В родното му село Антон десетки хора излязоха на мирен протест с искане за справедливост.

„Обръщам се към управляващите – мислите как да вземете книжките на пенсионерите, а дрогираните и пияните по пътищата – никой не ги спира. Душата ми изгоря!“, каза през сълзи дядото на Мартин – Иван Бързилов.

„Тих, усмихнат, лъчезарен. На мухата правеше път“, спомня си неговият колега Георги.

„Тази война по пътищата трябва да спре, защото днес сме ние, а утре може да е друго семейство“, каза сестрата на загиналия.

Близките и приятелите на Мартин подготвят нов протест през следващата седмица, докато прокуратурата разследва дали фаталният сблъсък е бил предизвикан от гонка.