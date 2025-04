Мощна експлозия на пристанище в Иран, най-малко 200 са пострадалите (ВИДЕО)

Най-малко 195 души бяха ранени днес при мощна експлозия в пристанището "Шахид Раджаe" на южния ирански град Бандар Абас, предадоха световните агенции, като се позоваха на ирански медии.

Взривът бе по същото време, по което в столицата на Оман - Маскат, започна третият кръг от непреки преговори между Иран и САЩ за иранската ядрена програма, отбелязва Ройтерс.

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 26, 2025

"Експлодирали са няколко контейнера, складирани на един от доковете на пристанище "Шахид Раджае". В момента евакуираме хората и транспортираме ранените в лечебни заведения", заяви представител на местната служба за извънредни ситуации пред иранската държавна телевизия.

Агенция Тасним предаде, че пристанищните дейности са преустановени, за да се потуши пожарът, и че като се има предвид многобройният персонал на пристанището, може да има и загинали.

Взривът се е чул в радиус от няколко километра според ирански медии.

Това е едно от главните търговски пристанища на Иран, отбеляза Франс прес. То се намира на около хиляда километра южно от столицата Техеран.

New footage shows the first moments after the massive explosion at Rajaei Port, Bandar Abbas.



Hormozgan Ports official confirms the blast happened at part of the port’s dock.

Tasnim (IRGC-affiliated) blames a fuel tank explosion, cause “unknown.” pic.twitter.com/3M3dzZZ9y2 — Farhad (@Farhadgol60) April 26, 2025