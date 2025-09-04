Мъж удари шамар на 6-годишно дете, прати го в болница

Автор: Труд онлайн
6-годишно момиченце е в болница, след като мъж му е нанесъл силен шамар. От удара детето пада на асфалта и си удря лошо главата.
Грозната сцена идва минути след скандал между двама бащи в Софийско, съобщиха от полицията.
На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало малолетно дете.
След словесна свада между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е наранила главата.
6-годишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.
Извършителят е задържан.
Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.