Мъж удари шамар на 6-годишно дете, прати го в болница

6-годишно момиченце е в болница, след като мъж му е нанесъл силен шамар. От удара детето пада на асфалта и си удря лошо главата.

Грозната сцена идва минути след скандал между двама бащи в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало малолетно дете.

След словесна свада между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е наранила главата.

6-годишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.

Извършителят е задържан.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.