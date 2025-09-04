Майка му беше наркоманка, но той е добро дете, заяви бабата на младежа, подкарал трамвай 22

"Той е добро дете, но компанията му е много лоша. Според мен са банда - пият, крадат, правят глупости. Майка му беше наркоманка, а баща му го изостави и си създаде ново семейство в Германия. Майка му я водих по програми в комуни, опитахме всичко, но не се получи и тя почина млада".

Това разказа пред Nova бабата на 22-годишния обвиняем, който е освободил спирачката на трамвай 22. Именно тя е отгледала момчето след смъртта на единия му родител.

Пенсионерката е категорична, че внукът ѝ е имал нелеко детство, но това не оправдава постъпката му.

"Труд news" припомня, че инцидентът от 2 септември (вторник) по чудо се размина без жертви.

Рано призори превозното средство се заби с бясна скорост в стените на подлез. Разрушенията и материалните щети са огромни. В близост се намира 12-о СУ "Иван Асен II", а булевард "Ситняково" е един от най-оживените в столицата. Истински късмет е, че катастрофата не е причинила смъртта на невинни граждани.

"На мен ми каза, че се е опитал да спре трамвая, а не да го задейства", коментира жената. Тази версия обаче се различава от онази, която младежът е дал пред разследващите.

Пред тях той е признал, че умишлено е освободил спирачката и съжалява горчиво за постъпката си. Признал също така, че по време на инцидента е употребил голямо количество алкохол и не е разсъждавал трезво.