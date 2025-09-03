Районната прокуратура във Видин разследва шест новообразувани дела за незаконно подпомагане на мигранти

Под ръководството на Районната прокуратура във Видин се водят шест новообразувани досъдебни производства за незаконно подпомагане на чужди граждани, при опит да преминават през територията на страната в нарушение на закона. Осем души са привлечените в качеството им на обвиняеми по тези дела. Двама от тях са български граждани, съобщават от Апелативната прокуратура- София.

От прокуратурата уточняват, че българските граждани – Р.А. и К.Б., са обвинени, че на 16 август т.г. са транспортирали 10 мигранти. Те са се движили с товарен автомобил от Видин към румънския град Калафат.

По друго дело за противозаконно подпомагане на чужди граждани, непритежаващи редовни документи за задгранично пътуване, в качеството на обвиняеми са привлечени Н.Ф. и Д.К., граждани на Румъния.

На 19 август 2025 г. двамата са превозвали с автобус 13 граждани на Сирия и Ирак, сред които е имало и две деца.

Гражданин на Турция с инициали Ф.Ю. е транспортирал на 21 август 16 мигранти от Сирия, Ирак и Иран, които не са притежавали валидни документи за самоличност. Мигрантите са били превозвани с влекач с прикачено полуремарке.

От прокуратурата съобщават и за обвиняемия Я.Х. от Словакия. Той на 22 август е подпомогнал група от 21 чужди граждани да преминат в страната в нарушение на закона. Прокуратурата разследва още гражданин на Украйна, който е превозвал шестима чужденци, и турски гражданин, превозвал 18 мигранти. И в двата случая, уточняват от прокуратурата сред мигрантите е имало деца без документи за самоличност.

С определения на съда спрямо седем от обвиняемите по тези дела за незаконно подпомагане на мигранти са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“. Само за един от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Разследванията по досъдебните производства продължават под надзора на Районната прокуратура във Видин.

В началото на февруари, по дела на Районната прокуратура-Видин, четирима румънски граждани бяха привлечени в качеството им на обвиняеми за незаконно подпомагане на мигранти да пребивават и преминават в страната.