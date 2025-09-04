Гледат мярката на учителя, имал връзка с 13-годишна

Софийският градски съд ще заседава днес (4 септември) по въззивната мярка на учителя по физическо, задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче.

"Труд news" припомня, че 31-годишният учител се намира в ареста с най-тежката мярката за неотклонение.

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като съученици на момичето подали жалба в полицията. Според държавното обвинение през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в хостел в София преподавателят е извършил сексуално престъпление спрямо 13-годишна, учаща в същото училище, в което мъжът е преподавател.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.

Учителят по физическо Христо Кирев е родом от Гоце Делчев. В миналото е бил играч на "Пирин", а впоследствие сменя още няколко отбора. Той е семеен и има две малки деца, научи "Труд news". Близки до семейството му коментират, че е изключително отдаден баща и съпруг и недоумяват как се е стигнало до връзка с ученичка.