Мъж на АТВ загина в челен удар

50-годишен мъж загина на място в челна катастрофа с АТВ.

Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен” в Пловдив.

Водачът се качил на моторното средство и само след секунди се забил в стената на гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Парамедиците само констатирали смъртта му.

Тепърва разследващите ще изясняват причината за трагедията. Предполага се, че мъжът не е успял да овладее мощното возило и да спре.