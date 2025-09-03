Автобус с румънски туристи пламна на пътя Варна-Бургас

Автобус с 45 румънски туристи пламна днес следобед на пътя Варна-Бургас край с. Рудник.

Сигнал за пожара е подаден в 15:45 часа, като по първоначални данни автобусът се е самозапалил, а огънят и тръгнал от задната му част, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Пътниците и шофьорът, който също е румънец, успели да напуснат горящото возило невредими. Близо час, до потушаването на пламъците, натовареният път остана затворен и се образува голямо задръстване.

Около 17:00 часа движението бе възобновено, но само в лентата в посока Варна.