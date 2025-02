Мъск: САЩ ще загубят следващата война, ако не реформират програмата за оръжия

САЩ ще загубят „следващата война“, освен ако не започнат пълна реформа на оръжейната си програма. Това написа милиардерът Илон Мъск в социалната мрежа X.

Мъск каза, че американските оръжейни програми трябва да бъдат напълно преразгледани, тъй като настоящата стратегия е да се създават малки количества оръжия на висока цена, за да се води "вчерашна война".

„Ако не бъдат направени незабавни и драматични промени, Америка ще загуби следващата война нещастно“, написа Мъск, коментирайки доклада, че американският флот планира да харчи 40 милиарда долара годишно за следващите 30 години за 364 кораба, въпреки че тези средства могат да бъдат изразходвани за 10 000 дрона, „за да покрият целия свят с тях“.

American weapons programs need to be completely redone.



The current strategy is to build a small number of weapons at a high price to fight yesterday’s war.



Unless there are immediate and dramatic changes made, America will lose the next war very badly. https://t.co/wJfDROM7kz