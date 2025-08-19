На 19 август 2025 г. да почерпят

Антон Тодоров, политолог, 59 г.

Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, бивш министър на електронното управление, 38 г.

Георги Чолаков, председател на ВАС, 59 г.

Дамян Дамянов, техн. директор на федерацията по кану-каяк, 74 г.

Добри Митрев, председател на УС на БСК, 53 г.

Проф. д-р Иван Величков, председател на АИР, 85 г.

Д-р Иван Йотов, началник Отделение по ортопедия и травматология в МС "ЗДРАВЕ", гр. Пазарджик, 62 г.

Иван Тодоров, журналист, писател, 72 г.

Иван Нинов, художник, 79 г.

Лора Крумова, журналист.

Чл.-кор. проф. дмн Светозар Маргенов, математик , 72 г.

Симеон Матев, метеоролог, 49 г.