На 19 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Антон Тодоров, политолог, 59 г.
Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, бивш министър на електронното управление, 38 г.
Георги Чолаков, председател на ВАС, 59 г.
Дамян Дамянов, техн. директор на федерацията по кану-каяк, 74 г.
Добри Митрев, председател на УС на БСК, 53 г.
Проф. д-р Иван Величков, председател на АИР, 85 г.
Д-р Иван Йотов, началник Отделение по ортопедия и травматология в МС "ЗДРАВЕ", гр. Пазарджик, 62 г.
Иван Тодоров, журналист, писател, 72 г.
Иван Нинов, художник, 79 г.
Лора Крумова, журналист.
Чл.-кор. проф. дмн Светозар Маргенов, математик , 72 г.
Симеон Матев, метеоролог, 49 г.