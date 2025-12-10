На 10 декември 2025 г. да почерпят

Проф. д-р Антоний Тодоров, политолог, 68 г.

Акад. Веселин Дренски, математик, 75 г.

Гриша Ганчев, бизнесмен, 63 г.

Чл. кор. Димитър Цалев, химик, 82 г.

Иван Лебанов, ски бегач, първият български медалист от зимна олимпиада, 68 г.

Иван Младенов, режисьор, 77 г.

Проф. Ивайло Христов, актьор, режисьор, 70 г.

Максим Бехар, пиар експерт, 70 г.

Николай Милков, дипломат, бивш служебен министър на външните работи, 68 г.

Слави Бинев, бивш евродепутат, председател на Българска федерация по таекуондо, 60 г.

Стефан Щерев, актьор, тв водещ, 51 г.