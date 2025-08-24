На 24 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Проф. д-р Виктор Златков, гинеколог, 70 г.
Проф. д-р Георги Фотев, социолог, 84 г.
Димитър Шумаров, банкер, 63 г.
Д-р Иванка Ципоркова, началник Отделение по очни болести в МС „ЗДРАВЕ“, гр. Пазарджик.
Костадин Филипов, журналист, тв водещ, 46 г.
Любомир Загоров, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 57 г.
Николай Братованов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 47 г.
Павел Колев, журналист, 50 г.
Ради Найденов, посланик в Швейцария и Лихтенщайн, бивш служебен министър на външните работи, 63 г.