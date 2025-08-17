На 17 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Александър и Константин Владигерови, музиканти, 47 г.
Доц. д-р Антони Георгиев, началник Клиника по артроскопска травматология в УМБАЛ "Софиямед", 69 г.
Виолета Коритарова, бивш служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.
Десислава Денева, художничка.
Проф. Захари Захариев, икономист, политик, 76 г.
Любиша Блажевски, депутат от Величие в 51-ото НС, 44 г.
Невена Цонева, певица.
Николай Акимов, режисьор, сценарист, 73 г.
Петя Дикова, тв водеща.
Румен Порожанов, бивш министър на финансите и на земеделието, 61 г.
Сотир Ушев, бивш управител на НОИ, 65 г.
Яна Маринова, актриса.
Юлиан Константинов, оперен певец, 59 г.