На 17 август 2025 г. да почерпят

Александър и Константин Владигерови, музиканти, 47 г.

Доц. д-р Антони Георгиев, началник Клиника по артроскопска травматология в УМБАЛ "Софиямед", 69 г.

Виолета Коритарова, бивш служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.

Десислава Денева, художничка.

Проф. Захари Захариев, икономист, политик, 76 г.

Любиша Блажевски, депутат от Величие в 51-ото НС, 44 г.

Невена Цонева, певица.

Николай Акимов, режисьор, сценарист, 73 г.

Петя Дикова, тв водеща.

Румен Порожанов, бивш министър на финансите и на земеделието, 61 г.

Сотир Ушев, бивш управител на НОИ, 65 г.

Яна Маринова, актриса.

Юлиан Константинов, оперен певец, 59 г.