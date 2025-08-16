На 16 август 2025 г. да почерпят

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор, 56 г.

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната, 64 г.

Иван Тиков, управител на фирма "Булфарма" ООД и Гранд Хотел Хебър, гр. Пазарджик.

Йорданка Кузманова, актриса.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК.

Красимира Стоянова, оперна певица.

Д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, директор на ИССИ, 34 г.

Росен Барчовски, треньор на националния отбор по баскетбол, бивш зам.-министър на младежта и спорта, 65 г.

Теодор Салпаров, волейболист, 43 г.