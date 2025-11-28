На 28 ноември 2025 г. да почерпят

Александър Сталийски, бизнесмен, 53 г.

Проф. Антонина Желязкова, историк, социален антрополог.

Ваня Стамболова, състезателка по лека атлетика, треньор.

Д-р Васил Горанов, началник отделение по хирургия в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив, 61 г.

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия", 76 г.

Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ.

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон.

Емил Янков, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 46 г.

Д-р Иво Парунов, началник отделение по УНГ болести в МБАЛ "Бургасмед".

Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор, 60 г.

Николай Василев, министър в правителствата на Станишев и Сакскобургготски, 56 г.

Проф. Петър Стефанов, председател на ЦКС, 67 г.

Цветан Ботев, председател на УС на "Химимпорт", зам.-председател на УС на ЦКБ, 90 г.