На 28 ноември 2025 г. да почерпят

Александър Сталийски, бизнесмен, 53 г.
Проф. Антонина Желязкова, историк, социален антрополог.
Ваня Стамболова, състезателка по лека атлетика, треньор.
Д-р Васил Горанов, началник отделение по хирургия в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив, 61 г.
Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия", 76 г.
Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ.
Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон.
Емил Янков, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 46 г.
Д-р Иво Парунов, началник отделение по УНГ болести в МБАЛ "Бургасмед".
Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор, 60 г.
Николай Василев, министър в правителствата на Станишев и Сакскобургготски, 56 г.
Проф. Петър Стефанов, председател на ЦКС, 67 г.
Цветан Ботев, председател на УС на "Химимпорт", зам.-председател на УС на ЦКБ, 90 г.