На 29 септември 2025 г. да почерпят

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, председател на настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".

Асен Минчев, журналист, 87 г.

Атанас Зафиров, вицепремиер без портфейл, председател на БСП, бивш депутат, 54 г.

Евгени Ерменков, петкратен републикански шампион по шахмат, 76 г.

Евгения Джаферович, гримьор, инфлуенсър.

Еделина Кънева, директор на Музикалния театър.

Иван Мановски, ръководител Автосервиз "Еспас ауто", гр. Благоевград.

Искра Михайлова, депутат от Възраждане в 51-ото НС.

Проф. д-р Любомир Спасов, бивш директор на Университетска болница "Лозенец", 65 г.

Матей Шопкин, поет, 87 г.