На 8 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Александър Балкански, създател на цирк “Балкански”, 83 г.
Д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев" - София, 40 г.
Джевдет Чакъров, независим депутат в 51-ото НС, 65 г.
Екатерина Захариева, еврокомисар, бивш вицепремиер и министър на външните работи.
Д-р Иван Тишков, началник Отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ "Софиямед", 37 г.
Мария Недкова, моден дизайнер.
Никол Станкулова, телевизионна водеща.
Николай Поляков, театрален режисьор, 84 г.
Орлин Горанов, оперен и естраден певец, 68 г.
Сесил Каратанчева, тенисистка.