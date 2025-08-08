На 8 август 2025 г. да почерпят

Александър Балкански, създател на цирк “Балкански”, 83 г.

Д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев" - София, 40 г.

Джевдет Чакъров, независим депутат в 51-ото НС, 65 г.

Екатерина Захариева, еврокомисар, бивш вицепремиер и министър на външните работи.

Д-р Иван Тишков, началник Отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ "Софиямед", 37 г.

Мария Недкова, моден дизайнер.

Никол Станкулова, телевизионна водеща.

Николай Поляков, театрален режисьор, 84 г.

Орлин Горанов, оперен и естраден певец, 68 г.

Сесил Каратанчева, тенисистка.