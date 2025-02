Ние сме с него: Стотици се събираха на площад Свети Петър, за да се молят за папа Франциск (ВИДЕО)

Стотици поклонници, свещеници, монахини, кардинали, жители на Рим, ръководители на дикастерии и членове на Римската курия се събраха снощи на площад "Св. Петър", за да се помолят за здравето на папа Франциск.

Young people, families, priests, nuns, cardinals residing in Rome, heads of Dicasteries, and members of the Roman Curia gathered in St. Peter’s Square on the tenth day of the Pope’s hospitalization at Gemelli Hospital to pray the Rosary.https://t.co/0cJFWcXfcn