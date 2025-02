Папа Франциск изпълнява задълженията си от болницата, срещна се с представители на Ватикана

Папа Франциск се срещна с водещи служители на Ватикана в болницата, докато продължава възстановяването си от двустранна бронхопневмония, предава Sky news.

88-годишният понтифекс, който се лекува в римската болница "Джемели", се срещна с кардинал Пиетро Паролин и архиепископ Едгар Пеня Пара, така нареченият "заместник" на Ватикана или началник на персонала.

В обедния си здравен бюлетин за състоянието му във вторник от Ватикана казаха, че папа Франциск, който беше приет в здравното заведение по-рано този месец, е одобрил декрети за петима души за беатификация и двама нови светци. Той също така се e съгласил да свика официална среща, за да определи датите за тяхната канонизация по време на аудиенцията в понеделник.

Както по-рано "Труд news" съобщи папа Франциск назначи днес двама нови генерални секретари на Губернаторството на Ватикана, като е дал на сестра Рафаела Петрини, неговия новоизбран президент, правомощието да разпределя техните отговорности.

