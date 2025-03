Номинираха Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Републиканският конгресмен Даръл Иса обяви в понеделник, че номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир.

„Днес ще номинирам @realDonaldTrump за Нобелова награда за мир. Никой не я заслужава повече“, написа Иса в X.

Иса не сподели повече подробности защо номинира Тръмп.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.