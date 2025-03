Мъск към опиталия да се извини Зеленски: Действията, а не думите са важни

"Действията, а не думите са важни. Нека да видим какви действия ще се предприемат".

Така Илон Мъск коментира в собствената си социалната мрежа Х последните действия на украинския президент Володимир Зеленски.

Милиардерът сподели пост на Ник Сортър, в който последният пише:

"Зеленски отстъпи на Тръмп само часове след като САЩ спряха ЦЯЛАТА военна помощ за Украйна, благодари на Тръмп за помощта на Украйна. Това беше толкова предвидимо", написа Сортър и добави смеещ се емотикон.

"Моят екип и аз сме готови да работим под силното ръководство на президента Тръмп, за да постигнем дълготраен мир"

"Помним момента, когато нещата се промениха, когато президентът Тръмп предостави на Украйна Javelin. Ние сме благодарни за това", цитира той изявлението на Зеленски в платформата.

"ВСЕ ОЩЕ не вярвам на този клоун", завършва Сортър.

Actions, not words, are what matter.



Let’s see what actions take place. https://t.co/mqmlXAjTGX