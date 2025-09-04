Обвиненият в педофилия учител по физическо пред съда: Виновен съм, съжалявам!

"Виновен съм и съжалявам за случилото се. Моля за втори шанс. Бих искал да бъда близо до семейството си".

Това заяви в съда преподавателят по физическо възпитание и спорт Христо Кирев, който е обвинен в сексуално посегателство над 13-годишна. Момичето е ученичка в същото училище, в което е работил Кирев.

Въпреки опитите на защитата му той да бъде пуснат под домашен арест, Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия.

Решението на съда е окончателно.

Кирев е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо ненавършило 14-годишна възраст лице, което представлява престъпление по смисъла на НК.

Пред съда прокурор Теодора Златева бе категорична, че 31-годишният мъж представлява висока степен на обществена опасност. За постигане на целите на наказателното производство е подходяща мярка за неотклонение „задържане под стража“, аргументира се Златева.

Петър Чалъмов, единият от адвокатите на учителя, заяви, че отношенията между девойката и клиента му били доброволни и не може да става и дума за насилие над ученичката. Двамата имали изградено доверие, твърди защитникът, визирайки самите показания на девойката.

Кирев е бивш футболист на "Пирин", родом от Гоце Делчев. "Труд news" научи, че мъжът има две малки деца.