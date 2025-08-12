Община Варна награди медалисти от международни олимпиади

Петимата ученици са възпитаници на Математическата гимназия

Ръководството на Община Варна награди петима ученици от Математическата гимназия, спечелили медали от международни олимпиади по информатика, математика, лингвистика, география и физика. На церемонията в кметството присъстваха директорът на учебното заведение Елеонора Павлова, преподаватели и родители.

Сред отличените бе Веселин Маркович, който за трета поредна година е в националните отбори по математика и информатика. Тази година той завоюва златен медал от Международната олимпиада по информатика и сребърен - по математика. През 2024 г. Маркович стана „Ученик на годината”, а сега е абитуриент и планира да продължи образованието си в Швейцария. За бронзов медал от дебютното си участие в Международната олимпиада по лингвистика с грамота и плакет на Община Варна бе награден Павел Василев от 11 клас. Отличия получиха още Звездемир Пенев и Николай Костадинов, носители на сребро от Международната олимпиада по география и Светослав Арабов, спечелил бронзов медал от Международната олимпиада по физика.

"За нас е изключително ценно, че образователната система на Варна и в частност Математическата гимназия успяват да създадат истински космополитни личности, които нямат ограниченията на националните граници и успяват да бъдат конкурентни и водещи на международната сцена, наред с най-елитните учени и специалисти, от които ще зависи бъдещето", приветства възпитаниците на гимназията изпълняващият функциите кмет Павел Попов.