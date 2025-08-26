Омбудсманът не знае колко са жалбите срещу сметките за парно

Над половината софиянци с доплащане за парно

В институцията на омбудсмана нямат точна справка колко общо са жалбите срещу изравнителните сметки за парно и топла вода. В края на кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение за периода 2024-2025 г. от там съобщиха, че са постъпили множество сигнали. “Колко са жалбите към омбудсмана към момента?” - попита “Труд news” по установения ред пресцентъра на Велислава Делчева. В телефонен разговор от там съобщиха, че поради голяма натовареност не могат да отговорят на поставения въпрос в рамките на работния ден и че такава справка към момента не е налина.

По- рано омбудсманът припомни, че гражданите имат възможност да оспорят начислените суми в годишните изравнителни сметки за топлинна енергия до края на август, без значение, че последните дни от срока са в събота и неделя.

Краят за подаване на рекламации пред топлинните счетоводители е регламентиран в Наредбата за топлоснабдяването на 31 август. След тази дата възражения няма да бъдат разглеждани, а потребителите ще могат да търсят защита единствено по съдебен ред.

Омбудсманът обръща внимание, че всеки клиент трябва внимателно да сравни показанията на уредите в жилището си с вписаните в изравнителната сметка. При несъответствия или съмнения в коректността на данните, възражение може да бъде подадено в рамките на срока.

Ако гражданин не е получил изравнителна сметка и фактура, в негов интерес е да ги изиска незабавно от съответното дружество. В същия срок - до 31 август - може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, което е особено важно за тези, които не са осигурили достъп по време на редовния отчет.

“Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите”, подчертава омбудсманът Делчева.

Данните на “Топлофикация София” показват, че при 48% от клиентите ще бъдат върнати средства, а 52% ще трябва да доплащат.

Обясняват, че общата фактура за сезона отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинните счетоводители и направените плащания. “Около 14% от клиентите нямат корекция или тя е до ±10 лв. Най-голям дял имат потребителите със суми за получаване от 10 до 100 лв. - 24%. Следват тези с възстановяване от 101 до 250 лв. - 16%, и клиентите, които трябва да доплатят между 10 и 100 лв. - 19%.”, сметнаха от дружеството.

“Топлофикация София” уточнява, че възстановяването е възможно само ако клиентите са платили всички сметки за годината и нямат текущи задължения - в противен случай сумата ще бъде приспадната. Срокът за плащане на издадените фактури е 45 дни, след което се начислява лихва.

Изравнителните сметки излязоха на 15 август, като последва вълна от недоволни и учудени от задълженията си граждани. В социалните мрежи Анриета Георгиева споделя:

“Огромно увеличение... за година 3000 лв., като някои от зимните месеци идваха сметки за над 500 лв. за 100 кв. м, а ние не държим на високи стойности радиаторите”. “Много е интересна тази година, зимата беше сравнително мека, но потреблението на блока е 3 пъти повече от отчетения период миналата година и 2 пъти повече от отчетения период 2023. Предходните години имаха да връщат, тази година имаме да даваме...”, пише Ивайло Спасов. Иван Иванов пък обявява, че е получил изравнителна сметка от 429 лв., при положение че няма радиатори и е плащал зимата по около 30 лв. сметка на месец.

Величка Костова споделя: “Имам 30 м3 топла вода и ми искат 333,73 лв. това нормално ли е?” Коментарите от оплакващи се потребители на Топлофикация са хиляди. Граждански организации и бивши политици обявиха, че стартират кампанийно обжалване на сметките пред съда. Сочат като вариант за успех това, че през февруари тази година Върховният административен съд посочи за незаконна формулата за изчисляване на сметките за сградна инсталация.

През февруари Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени начина за изчисление на формулата за сградна инсталация. Министърът на енергетиката преповтори отменената от съда наредба, но при новото обжалване ВАС, с определение от 11 юли, спря изпълнението на параграфа, предвиждащ изчислението на сградната инсталация. Следва че допълнението на наредбата, методиката и самата формула за сградна инсталация са нищожни по чл. 177 ал. 2 от АПК.

През 2025 г. цената на топлинната енергия в Пловдив е 127,19 лв./MWh, което е с 5,13% увеличение спрямо предходната година. Данните за отоплителния сезон 2023/2024 г. (т. е. последният изцяло отчетен сезон към 2025 г.) сочат, че пловдивските домакинства са плащали от ноември до февруари средно между 72 и 127 лв. месечни сметки. От дружеството посочват, че в най-студените месеци (декември-януари) разходът е бил най-висок - около 115-128 лв. Над 85% от абонатите на EVN Топлофикация Пловдив ползват месечен отчет (дали дистанционен, дали визуален), което означава плащане на реално потребление, а не прогнозни сметки. Месечният отчет позволява по-добър контрол над потреблението и намалява риска от изненадващи изравнителни сметки в края на зимата.

В момента се работи по изравнителните сметки. “Като цяло “Топлофикация - Бургас”, нашето дружество, което се занимава с разпределението на топлоенергията, почти нямаме изравнителни сметки. Изключение прави “Белчевстрой” ЕООД”. Това обясниха от морското дружество.

“Топлофикация-Бургас” напомни още в началото на сезона, че летният период е изключително подходящ за подмяна на уредите с дистанционни. Това автоматично премахва изравнителни и прогнозни сметки, а домакинствата плащат в месеца точно толкова, колкото са ползвали. Допълнително удобство е, че отпадат посещенията на инкасатори, за които иначе трябва да се осигури достъп за коректно отчитане.