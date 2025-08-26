Пускат отсечка по АМ “Хемус” до края на септември

Реконструкция на път III-305 забавя Боаза - Дерманци

“Закъснението в завършването на участък 1 Боаза - Дерманци на автомагистрала “Хемус” е поради необходимостта от завършване на реконструкцията на път III-305”. Това обясни регионалният министър Иван Иванов, който инспектира отсечката. Той отбеляза забележки в сроковете и се закани със санкции към изпълнителите.

Път III-305 ще бъде пуснат за движение до края на месеца, уточни министърът. Той допълни, че паралелно се извършват довършителни дейности по трасето Боаза - Дерманци на АМ “Хемус”. “Остава поставянето на мантинели и полагането на маркировка, които ще бъдат направени в кратки срокове”, увери Иванов. Той прогнозира, че до края на септември ще има напълно функционираща пътна връзка при Дерманци, която ще отвежда движението в посока Плевен по път III-305.

Относно трафика в посока юг след пускането на магистралния участък министър Иванов съобщи, че ще бъдат направени още 2-3 км след Дерманци, които ще водят в посока Угърчин и по които ще може да се движат само леки автомобили. Срокът за завършване на етап 2 е краят на 2027 г., каза още той. И допълни, че е разпоредил обстойна проверка в участък 4. А след няколко седмици започва рехабилитация на още 6 километра от път I-3 преди основния ремонт на пътния участък между Радомирци и Телиш.