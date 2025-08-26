Животът на Марти, пострадал след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е извън опасност. Това съобщи бащата на Сияна - Николай Попов.

Ето какво още написа той:

"Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето. Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”. Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти!"

Вчера детето беше транспортирано с медицински хеликоптер в спешната болница в София от Бургас. Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

35-годишната Христина, майка на детето, остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“.

„Казаха, че няма какво да се направи. Благодаря на докторите, хората дадоха всичко от себе си, но ударът беше много жесток. Детенцето диша само, но не е контактно, не е събудено. Надяваме се на чудо, просто на чудо, надяваме се поне Марти да се спаси , надяваме се поне детенцето да се спаси", казва Златка Соколова, майката на Христина и баба на Мартин.

„Нищо, че не успяват с Христинка. Но хората не са виновни, казват, че няма какво повече да се направи. Съдействат ни всеки ден. Нищо друго не ни остана, освен надеждата, че Марти ще се оправи“, каза бабата на детето.