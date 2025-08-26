Сарафов привика разследващите заради тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се проведе работно съвещание във връзка с тежкия пътен инцидент с АТВ в к.к. Слънчев бряг, при който пострадаха петима душа, съобщиха от държавното обвинение.

"Труд news" припомня, че на 14 август млад мъж помете няколко човека с возилото си в морския курорт.

Сред тежко ранените е 4-годишно дете, което се бори за живота си в болница. Малкият Марти е в кома, а лекарите не се ангажират с прогнози за състоянието му.

Вчера, 25 август, мъникът бе успешно транспортиран с въздушна линейка до София.

Надежди за състоянието на неговата майка обаче почти няма - 34-годишната жена е в клинична смърт. Мозъкът ѝ е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено.

На срещата с обвинител номер едно участваха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба.

Изявление за хода на разследването ще направят административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов в 15,00 ч. във фоайето на ет. 4 в Съдебната палата в гр. София, отбелязват от прокуратурата.