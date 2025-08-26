Откриха следи от марихуана в кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, който блъсна майка и дете с АТВ в Слънчев бряг

В кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се качи с АТВ-то си върху тротоар в Слънчев бряг и рани петима души, са открити следи от марихуана.

Това съобщиха на брифинг днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов.

Химико-токсикологичната експертиза е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество, заявиха разследващите. 

След преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на деянието като умишлено такова. 

