Откриха следи от марихуана в кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, който блъсна майка и дете с АТВ в Слънчев бряг

В кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се качи с АТВ-то си върху тротоар в Слънчев бряг и рани петима души, са открити следи от марихуана.

Това съобщиха на брифинг днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов.

Химико-токсикологичната експертиза е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество, заявиха разследващите.

След преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на деянието като умишлено такова.