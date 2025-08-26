Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня, откриха ги невредими в магазин

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Веднага е сигнализирана полицията и екипите на общината.

Малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими.

През месец август масово в детските заведения децата са в сборни групи. Такъв е случаят и в Сапарева баня. Малчуганите са излезли през вратата на градината, докато бус е зареждал комплекса, съобщи БНР.

В 15.00 часа пред сградата на полицейския участък в Сапарева баня ще бъде предоставена информация за успешно приключилата издирвателна акция.