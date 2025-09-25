Отново бягство на дете от забавачка в София, този път 3-годишно

Момиченце на 3 години е избягало от детска градина 151 "Лед Милева" вчера, 24 септември. Никой от персонала на учебното заведение не разбрал, че детето липсва, докато то не било заведено при тях от граждани.

За случая съобщава Румяна Димитрова във фейсбук групата "За Оборище". Именно намира и връща детето обратно в градината.

По нейни думи, момиченцето, около 3-4-годишно, вървяло само по тротоара на ул. "Оборище" до детската градина и търсело майка си.

"Отиваше самичко към магазинчето за кафе и напитки срещу спирката на автобусите", написа Димитрова в публикацията си.

Момиченцето е било облечено в розово, имало сини очи. "Бяхме в шок и просто пропуснахме да попитаме как се казва момиченцето", разказва Димитрова.

Жената споделя, че не е сигурна дали персоналът на учебното заведение ще споделят на родителите за инцидента и затова споделя случилото се в социалните мрежи с надеждата, че майката на момиченцето да го види и да вземе мерки.

Ето какво разказва жената, намерила детето:

"Здравейте! Тъй като не намирам групата на ДГ 151 "Леда Милева" клона на Оборище, ще напиша тук... Днес малко момиченце вървеше само по тротоара на ул. Оборище до детската градина и търсеше майка си.

Отиваше само към магазинчето за кафе и напитки срещу спирката на автобусите. Облечено в розов мек комплект, със сини очи. Върнахме детето в градината, съобщихме на директорката... никой не беше разбрал, че детето го няма!

Бяхме в шок и просто пропуснахме да попитаме как се казва момиченцето. В случай, че не кажат на майка му, дано поне тя прочете този пост и се вземат някакви мерки в тази градина, за да не се разхождат деца сами по улицата!", пише будната гражданка.