Кметът на Варна от ареста: Няма да напусна сам, нека прокуратурата ме отстрани

В писмо от ареста, публикувано от екипа му, днес кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че сам няма да се откаже от поста си и да напусне. “Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори”, пише Коцев ден, след като Софийският апелативен съд окончателно отказа да промени мярката му за неотклонение в по-лека. Коцев припомня, че основният мотив да го оставят зад решетките е, че е кмет и може да повлияе на разследването. Затова призовал прокуратурата сама да поиска отстраняването му и да го пуснат при семейството му.

“Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва”, допълва кметът. И декларира “Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.”

На финала Коцев призовава: “Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!”

Тази вечер поддръжници на Благомир Коцев излизат за 11-ти пореден път на протест във Варна.