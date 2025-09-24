Освободиха младежа, мобилизиран в Украйна (Обзор)

Любомир Киров-баща: “Когато медии, народ и институции работят заедно чудото става!”

Настанен е в болница с пневмония

“Нямам думи да опиша благодарността си към всички-медии, институции, хора, народ. Срещнах огромно съчувствие и желание за помощ, щастлив съм от развръзката. Синът ми вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност”.

Това каза развълнуван пред “Труд news” бащата на 28-годишния Любомир Киров, който бе мобилизиран в Украйна. Той е както с българско, така и с украинско гражданство, тъй като майка му е украинка. Бил е отвлечен от улицата и пратен към фронта, въпреки че е с ТЕЛК.

След 20 дни борба на семейството и на цялото българско общество, младежът вече е на сигурно място. Настанен е в болница, има пневмония, но в момента се полагат грижи за него. След преживяното следват още много стъпки, докато Любомир се върне в България.

“Засега трябва да бъдем по-обрани, за да не засегнем другата страна, затова ви моля да ни разберете”, коментира още Любомир Киров-баща, който е от Сандански.

“Виждам с очите си как хората се радват, вървя по улиците и всички ме прегръщат и поздравяват. Цялата нация се радва, аз нямам думи, за да изразя благодарността си към всички ви, които приехте съдбата на моето дете като своя и помогнахте, кой с каквото може”, каза бащата и добави:

“Всеки може да изпадне в критична ситуация, но ето сега се доказа, че когато всички заедно работят - държава, институции, медии, народ, можем да постигнем големи неща. Нали това ни завещаха Ботев и Левски, ето вижте заветите са живи, българите доказахме, че сме сила”, каза емоционално Киров. Той призна, че е имал моменти на отчаяние, че се е притеснявал да не се закъснее с реакцията на институциите. Но сега е щастлив, че момчето е извън опасност. Майка му също е вече спокойна, каза още Киров.

Припомняме, че младежът от Сандански Любомир Киров заминава за Украйна през 2018 година по настояване на майка му, за да є помага, след като баба му е получила тежък инсулт.

На 1 септември тази година, майка му се прибира от работа, а младежът излиза на улицата да подиша чист въздух. Но, не се прибира, минава кола, от която слизат хора и го натикват в нея.

Майката открива Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство, които не успяват да помогнат, въпреки опитите си пред местните власти.

Любомир е инвалид, има и ТЕЛК документи от България, дясната му ръка е премазана от строителна преса докато работи в строителството у нас. Следват операции, но ръката му не е възстановила движенията си.

Той реално е негоден за всякаква военна служба, защото не може дори да свива ръката. Младежът попада близо до фронта по мобилизационен план, което ужасява родителите му.

Часове преди да дойде добрата развръзка лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна Любомир Киров.

Изявлението му бе цитирано на страницата на ГЕРБ във фейсбук:

“Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение”, каза Бойко Борисов.