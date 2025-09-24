МВнР: Възможни са закъснения и анулиране на полети за Италия

В Италия ще се проведе национална стачка в сектора на въздушния транспорт в петък и са възможни закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети, както и затруднения в наземното обслужване, особено на летищата "Малпенса" и "Линате" в Милано, където са предвидени и локални протести, съобщават от Министерството на външните работи на своя сайт.

За да се сведат до минимум неудобствата за пътуващите, Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC) е дала указания в часовите интервали 07:00–10:00 ч. и 18:00–21:00 ч. всички полети да бъдат изпълнявани. Хуманитарните, медицинските и държавните курсове са изключени от стачните действия, посочват от МВнР. МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт на посочената дата, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната, а повече информация могат да намерят тук.

В края на юни транспортна стачка на синдикатите предизвика сериозни смущения в Италия, като много влакове в Рим бяха спрени.