3,7 млрд. лв. са необходими за подмяна на остарялата ВиК мрежа, каза Атанас Зафиров

Само 25% от подадените общински проекти за държавно финансиране са за ВиК инфраструктура

За разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа са необходими 3,7 милиарда лева. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след края на първото заседание на новосъздадения Национален борд за водите, на което присъстваха и депутати.

Министерският съвет създаде Национален борд по водите след решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

Вицепремиерът ще предложи в бюджета за следващата година изрично да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК инфраструктурата. По думите му от доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството станало ясно, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа и то само за най-спешните дейности са необходими 3,7 млрд. лв.

"По време на заседанието са обсъдени и възможностите Българската банка за развитие да се включи в процеса на финансиране на проекти", каза още Зафиров и припомни, че банката е част от ръководството на борда.

"Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура", заяви още Атанас Зафиров.

"Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото не е достатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя – дисбаланс, който безспорно трябва да бъде променен. Има и цели области, лишени от европейско финансиране, тъй като не са консолидирани ВиК дружества", посочи Зафиров.

По данни, получени от Министерството на финансите, за 2025 г. от държавния бюджет ще се финансират 579 проекта на общините, като стойността на проектите е 775, 4 млн. лв., каза още той. До края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд. лв., посочи Зафиров.

Бордът ще заседава два пъти в месеца, а веднъж месечно ще докладва на Народното събрание резултатите от работата си.