Нови ремонти по магистралите „Тракия“ и „Хемус“

Строителните дейности са в областите София, Пазарджик и Сливен

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват стриктно правилата за движение и въведените временни организации за безопасност при ремонтните дейности на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“.

В момента строителни работи се извършват в три участъка от АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик и Сливен.

На 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ „Тракия“, между 24-и и 33-и км. За изпълнението им е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота, когато много хора тръгват на път, ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат планираните строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.

Ремонтира се и платното за Бургас в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик. В 8-километровия участък е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

Строителни дейности има и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. За изпълнението им е ограничено движението в платното за Бургас, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София - има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас.

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обектите ще се работи ежедневно. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

От 25 септември започва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел „Зимница“ при връзката на път I-7 Ямбол - ГКПП „Лесово“ и АМ „Тракия“. Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. При изпълнението на строително-монтажните работи движението в платното в посока магистралата ще бъде напълно ограничено. Трафикът ще преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Ограничения при преминаването по директното трасе на АМ „Тракия“ няма да има. Прогнозният срок за изпълнението на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.

Планиран е и превантивен ремонт на 21 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора. В момента се изработва технологичният проект за ремонт на трасето от пътен възел „Стара Загора“ до границата с област Сливен.

На АМ „Хемус“ се ремонтират 8,3 км в платното за София в участъка от село Яна до входа на столицата. Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци. Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.

До края на месеца се очаква да бъде ограничено движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ за довършване на основния ремонт на съоръжението. На 18 юли т. г., преди началото на активния летен сезон, беше пуснато движението в съоръжението с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км/ч. Предстои подновяване на строителните работи и до приключване им, което се предвижда да бъде през декември, превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна.