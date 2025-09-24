"Метроплитен" ЕАД отрече, че строежът на метрото е причина за пукнатините на блок

"Метрополитен" ЕАД излезе с опровержение на новината, че жилищен блок в столичния кв. "Хаджи Димитър" е напукан и вече опасен за обитаване заради строежа на метрото в района.

По-рано днес, 24 септември, бе съобщено, че се предвижда евакуация на живущите в конкретната кооперация. От столичния метрополитен обявиха, че са спазени всички норми и правила при изпълнението в изграждането на метрото и касаещи околното пространство.

"Напълно некоректно е да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото", посочват от дружеството.

Ето и цялата позиция на „Метрополитен" ЕАД:

"За 27 години „Метрополитен" ЕАД е изградил 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност на близкоразположените сгради, без компромиси спрямо околната среда, като най-важни са безопасността на гражданите и сигурността на сградите.

Към момента в гр.София се изграждат още 9 км. трасе и 10 нови метростанции, като стриктно се съблюдават всички норми за подземно строителство и сигурност на околните сгради.

В тази връзка е напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото.

Във връзка с коментарите за бл. 2, вх. „А" и „Б" в ж.к. „Хаджи Димитър", район „Подуяне", където се налага евакуацията на живущите в сградата, ръководството на „Метрополитен" ЕАД, Ви информира:

„Метрополитен" ЕАД през месец януари 2024 г. е възложил геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 м. до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб.

За „Метрополитен" ЕАД водещи принципи са били и остават да бъдат безопасността на гражданите, сигурността на сградите и отговорното отношение към околната среда при всяка фаза от строителството на метрото".