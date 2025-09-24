Разкриха филиал на НАТФИЗ в Бургас

Първият филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ извън София бе открит в Бургас.

На тържествената церемония присъства и актьорът Руси Чанев, който е родом от Бургас, а водосвет отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

Митрополитът благослови светлото начинание градът да има нов образователен център и подари икона на св. Йоан.

„Следвайте мечтите си, ние сме до вас, за да ви подкрепим", отправи призив към първите студенти на кметът Димитър Николов, инициатор на разкриването на филиала. "Щастлив е градът, когато има възможност да създава условия да се развиват млади таланти в него“, каза още градоначалникът.

„Не забравяйте, че вие вече сте първи. Вие сте началото, вие сте основата. Какъв престиж има НАТФИЗ оттук-насетне в този град ще се мисли и говори и заради вас. Имате тази висока и отговорна мисия. Нека бъдем на висота и да защитим името на Академията“, заяви в приветственото си слово ректорът на НАТФИЗ - проф. Мирослав Дачев.