Сигнал от жители до "Труд news": Непоносимо запрашаване мъчи селото ни, не можем да дишаме (СНИМКИ)

Облаци от прах за покрили днес, 24 септември, пернишкото село Дивотино.

Местните жители се оплакват, че не могат да си поемат въздух, а за децата и възрастните с хронични заболявания запрашаването е повече от опасно.

Жители на района се свързаха с "Труд news", за да разкажат, че дискомфорта, който им създава близкия рудник, не е извънреден случай, а системен проблем, неглижиран отдавна от властите.

На редакционната поща местните изпратиха и снимки, които онагледяват неприятната ситуация.

"Страдащи от астма буквално се принудиха да напуснат Дивотино! Изселиха се, защото ситуацията е меко казано кошмарна. Днес не просто не се диша. От сутринта направо се тровим", заяви пред "Труд news" жител на селото.

"В момента съм в Дивотино и запрашаване не виждам да има кой знае какво. Вероятно става дума за рано сутринта. До селото има рудник, където се добиват въглища. Дъжд не е валяло от доста време и предполагам, че това също оказва значение. Бих искал да апелирам жителите да ме търсят в такива ситуации, за да видим как да разрешим проблема. Насреща съм", заяви пред "Труд news" кметът на селото Симеон Методиев.