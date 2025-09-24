Сигнал от жители до "Труд news": Непоносимо запрашаване мъчи селото ни, не можем да дишаме (СНИМКИ)

Автор: Димана Дойчинова
България
Облаци от прах за покрили днес, 24 септември, пернишкото село Дивотино.

Местните жители се оплакват, че не могат да си поемат въздух, а за децата и възрастните с хронични заболявания запрашаването е повече от опасно.

Жители на района се свързаха с "Труд news", за да разкажат, че дискомфорта, който им създава близкия рудник, не е извънреден случай, а системен проблем, неглижиран отдавна от властите.

На редакционната поща местните изпратиха и снимки, които онагледяват неприятната ситуация. 

"Страдащи от астма буквално се принудиха да напуснат Дивотино! Изселиха се, защото ситуацията е меко казано кошмарна. Днес не просто не се диша. От сутринта направо се тровим", заяви пред "Труд news" жител на селото. 

"В момента съм в Дивотино и запрашаване не виждам да има кой знае какво. Вероятно става дума за рано сутринта. До селото има рудник, където се добиват въглища. Дъжд не е валяло от доста време и предполагам, че това също оказва значение. Бих искал да апелирам жителите да ме търсят в такива ситуации, за да видим как да разрешим проблема. Насреща съм", заяви пред "Труд news" кметът на селото Симеон Методиев. 

