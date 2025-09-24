Протест срещу ареста на кмета блокира кръстовище във Варна

Протестиращи за 11-ти път срещу ареста на кмета на Варна Благомир Коцев блокираха за половин час днес привечер кръстовището пред общината. Преди това хората се събраха пред сградата и изслушаха изпратеното от ареста писмо от Коцев, провокирано от отказа на Софийския апелативен съд да промени мярката му за неотклонение.

"Станахме свидетели на истинска гавра с правосъдието, която ни показа, че не можем да разчитаме на най-важната институция в една държава. След вчерашния ден мъката ни и отчаянието ни са заменени с надежда. Нашият кмет показа, че е истински боец и няма никакво намерение да се отказва и да изостави съгражданите си. Благо за момент се огъна, когато видя снимки на децата си и след това се превърна отново в боеца, който познаваме", каза пред множеството и.ф. кмет Павел Попов, който вчера присъства на дългото на съдебно заседание в столицата.

С викове "Свобода" и "Искаме си кмета" хората обявиха, че са срещу подмяната на вота им чрез избирателно правосъдие и окупираха кръстовището с плакати "Свобода за политическите затворници", "Откога съдът е прокуратура?", "Благо е в ареста, защото е кмет". Протестиращите настояха за освобождаване и на двамата задържани с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които до момента не са обжалвали мерките си за неотклонение.

След блокадата на кръстовището колоната потегли на шествие до Съдебната палата.