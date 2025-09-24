Черноморски театрален фестивал започва във Варна с премиера на спектакъла “Алма Малер”

Домакините събират трупи от страната и чужбина за творчески обмен

Финалът е на Милица Гладнишка и формацията ѝ

Първото издание на Черноморския театрален фестивал започва тази вечер във Варна с ефектно огнено шоу, фотографска изложба на актьора Симеон Лютаков и премиера на спектакъла “Алма Малер”. Сюжетът проследява живота на Алма - съпруга и муза на велики личности от епохата на сецесиона като Густав Климт, Густав Малер, Оскар Кокошка, Валтер Гропиус. Сценарист е Сашо Димоски, а режисьор - Деян Пройковски от Република Северна Македония.

Той сподели, че е поверил главната роля на актрисата Петя Ангелова, с която са учили заедно в НАТФИЗ в София преди 20 години.

Духът на епохата на сецесиона във Виена е показан и в облеклата - 55 костюма, ушити от Раде Василев и четири шивачки в ателиетата на Варненския театър, а цялото представление е сглобено само за 40 дни с участието на почти цялата варненска трупа.

След успешния дебют на “Алма Малер”, до 28 септември публиката ще види още шест български и чуждестранни заглавия, обединени под мотото “Театърът се вълнува”. Световноизвестният режисьор Габор Томпа ще представи постановката „Аз съм вятърът“ от Юн Фосе, с екипа на Националния унгарски театър в Клуж-Напока – вълнуващ екзистенциален поглед към събития, разкриващи дълбоката човешка природа.

Италианската формация Aria Teatro гостува със „След дъжда“ от Аида Талиенте, разказващ за преплетените съдби на две сестри.

На фестивала, организиран от Театрално-музикален продуцентски център-Варна ще се представи и Драматичен театър “Никола Вапцаров”-Благоевград с “Женитба” от Гогол. За постановката режисьорът Ростислав Георгиев бе отличен тази година с АСКЕЕР.

Зрителите ще видят и друга наградена постановка - “Лисабон” от Захари Карабашлиев, на Младежкия театър-София. Сюжетът разказва историята на хора, които общуват, докато чакат спасението си след отвличане.

В последния фестивален ден публиката ще види „Празен град“ от Деян Дуковски на Yalta Art Room – София, за последните часове от живота на двама братя, озовали се на противоположни страни по време на югославската война.

Финалът ще е с концерт „Песни по велики романи“ на Милица Гладнишка и формацията ѝ „Лисицата и котараците“, а в съпътстващата програма са включени творчески ателиета, представяне на книга и филм за Георги Парцалев, изложба на Венелин Миланов.