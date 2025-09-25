Куриоз в Пловдив: Крива пешеходна пътека лъсна на нов булевард

Аматьорски нарисувана пешеходна пътека в пловдивския квартал „Южен“ предизвика голяма дискусии в социалните мрежи. Снимка бе публикувана в групата групата "Забелязано в Кючука" от гражданина Георги Пълков.

Става дума за бул. „Александър Стамболийски“ в града под тепетата.

В часовете с най-тежък трафик мъж, облечен със сигнална жилетка, извадил кофа с боя и започнал да рисува жълта пътека на ръка. Мястото е до детска градина „Светлина“, недалеч от кръстовището в Пловдив, където хора от квартала протестираха и поискаха пешеходна пътека.

„В нашия квартал хората са известни с чувството си за хумор, с това, че понякога се опитват да вземат нещата в свои ръце. В началото си мислехме, че това е гражданин, който е решил да сложи пешеходни пътеки ,където има нужда“, разказва Вяра Иванова, жител на квартала.

Оказва се обаче, че това не е буден гражданин, а служител на фирмата, която ремонтира булеварда. Това потвърди и кметът на района, който след като е получил сигнала, е прекратил дейностите.

Ден след аматьорското рисуване на пътя, мястото вече е обновено - и има наполовина положена пешеходна пътека.