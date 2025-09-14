Откриха мъртъв в дома му световен шампион в бокса

Бившият световен шампион по бокс Рики Хатън почина на 46-годишна възраст. Тялото му е намерено в дома му в Манчестър по-рано днес.

"Служителите бяха извикани от гражданин да отидат на Боулакър Роуд, Хайд, Теймсайд, в 6:45 ч. сутринта днес, където откриха тялото на 46-годишен мъж. В момента не се смята, че има някакви подозрителни обстоятелства", каза говорител на полицията.

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г., като победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-ия рунд пред бурна публика у дома в Манчестър. Той също спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао, Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г., където водеше по точки, преди да бъде спрян с удар по корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

Хатън, наричан "The Hitman", беше въведен в Международната боксова зала на славата в класа от 2024 г. Той е спечелил 45 от 48-те си мача, с 32 нокаута.

През юли обяви завръщането си. Той трябваше да се бие с Ейса Ал Дах в средна категория на 2 декември в Дубай.