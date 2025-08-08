От днес цените в магазините трябва да са и в лева, и в евро

Още по темата: Бизнесът с два месеца гратис за цените в евро 29.07.2025 20:02

От днес официално цените на стоките и услугите в магазини и търговски обекти задължително трябва да се обозначават в двете валути - и в лева, и в евро. Двете цени трябва да бъдат изписани с един и същ шрифт и цвят, за да не се подвеждат потребителите, че има някаква промоция. Съответно, ако има промоция, то тя трябва да бъде обозначена на отделен етикет и достатъчно разпознаваемо. Изключение за посочване на двете валути има за бензиностанции и таксита.

До 31 декември догодина търговците няма да могат да повишават цените, ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят за необосновано вдигане на цените на храните.

Ще бъде наблюдавано и има ли независещи от бизнеса фактори, като - промени в разходите за производство, доставка, съхранение и продажба.