Патриарх Даниил отслужи света литургия за летния празник на катедралата "Св. Александър Невски"

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия по повод летния празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Богослужението e в съслужение с епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) – архимандрит Герасим, главен секретар на Светия синод, Сионий, игумен на Бачковския манастир, Мелетий, ректор на Софийската духовна семинария.

На празничната литургия присъстват миряни.

Патриарх Даниил напомни, че на днешния ден прославяме свети Александър Невски, под чието покровителство България е освободена по време на Руско-турската война.

„Това е голям празник за нашата патриаршеска катедрала, построена именно като благодарност за всички руски воини, дали живота си за нашата свобода“, каза още той пред медиите.

Празникът е посветен на пренасянето на мощите на св. княз Александър Невски – руски княз, почитан като защитник на православната вяра и на своя народ от татарските нашествия. В края на живота си той приема монашество, а светите му мощи се съхраняват в Александро-Невската лавра.