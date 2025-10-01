Патриарх Даниил подари библии и икона на св. цар Борис-Михаил на националния отбор по волейбол

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил поздрави и благослови националния отбор по волейбол за спечеления сребърен медал от Световното първенство!

Волейболните герои бяха на посещение при патриарха в Синодалната палата, като с тях бяха треньорът Джанлоренцо Бленджини, министърът на младежта и спорта Иван Пешев, председателят на икономическата комисия в Парламента и първи вицепрезидент на БФВ Петър Кънев и Валентин Заяков - член на комисията за младежта и спорта към Парламента.

Патриархът пожела на националите Бог да им дава сили, здраве и благодат винаги да носят успехи на своя отбор и на България.

„Тази голяма радост, с която ви посреща народът - това не е случайно. По-важното от всички успехи е да имате помежду си разбирателство, да имате братската обич и подкрепа един към други“, каза Негово Светейшество патриарх Даниил на спортистите.

„Ние се трудим, даваме всичко от себе си, но без Божията благодат какво щяхме да направим“, увери патриарх Даниил.

„Ние съществуваме и живеем в общение едини с други, а не самостоятелно, не егоистично, не индивидуалистично. Ние се развиваме в общество. Още веднъж най-сърдечни поздравления за огромния успех“, допълни Негово Светейшество.

В края на приема патриарх Даниил подари на всички новото синодално издание на Библията, както и икона на св. цар Борис-Михаил, като ги насърчи винаги, когато имат време да се молят на Бога и светиите.