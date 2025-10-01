Съдът реши: Бутат незаконните конструкции на автокъща "Капитолия" в Борисовата градина

Административен съд София-град с решение от 29.09.2025 г. отхвърли жалбите на „Софтрейд 2003“ ООД и ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в имот от парк „Борисова градина“, използван дълги години като автокъща „Капитолия“.

"Труд news" припомня, че съдебната битка продължи близо 8 години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот.

Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община.

„Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти“, заяви в лаконичен коментар по темата кметът на София Васил Терзиев.